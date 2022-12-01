В Одессе начали демонтировать памятник Екатерине Второй

В среду ранним утром, 28 декабря, начались работы по демонтажу памятника Екатерине Второй на одноименной площади в центре Одессы.

Об этом сообщает «Думская».

Движение транспорта на площади перекрыто. Коммунальщики начали подготовку к демонтажу, разбирают недавно возведенный вокруг памятника саркофаг.

На месте находится огромное количество охраны.

Как известно, решение о демонтаже двух имперских монументов – скульптуры Екатерины II и Суворова – Одесский городской совет поддержал 30 ноября.

Памятник Екатерине планируют временно разместить на территории Одесского художественного музея.