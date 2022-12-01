Николаевский спасатель получил премию Верховной Рады

Николаевский спасатель Вячеслав Таращенко награжден премией Верховной Рады Украины за вклад молодежи в развитие парламентаризма и местного самоуправления.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Капитан Таращенко рассказал, что его путь в ГСЧС, как и путь многих его коллег, начался с участия в мероприятиях Всеукраинского общественного детского движения «Школа безопасности». Эта организация учит детей и молодежь, как поступать в сложных ситуациях. Многие ее воспитанники сегодня защищают государство в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии, ГСЧС, Территориальной обороне.

Вячеслав сообщил, что неделю назад «Школа безопасности» подписала в Берлине договор о сотрудничестве с немецкой молодежной организацией «THW-Jugend». Оба молодежных объединения определили основу для дальнейшего сотрудничества, которое будет сосредоточено на профессиональной подготовке украинской молодежи в области гражданской обороны и преодолении последствий стихийного бедствия.