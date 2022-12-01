«Николаеводоканал» предупредил о проблемах на насосных – из-за этого сутки будут перебои с водой

Фото: Светлана Волк ГКП «Николаевводоканал» сообщило, что в связи с технической проблемой на насосных, до 20:00 четверга, 29 декабря, вода в Николаеве будет подаваться с низким давлением, а в некоторых районах вообще будет отсутствовать.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Горожане, к сожалению, имеем досадную новость! На насосных станциях ГКП "Николаевводоканал" вновь возникла техническая проблема с электроснабжением. Уже сейчас подаем воду в дома с низким давлением, поэтому возможно в некоторых районах вообще будет отсутствовать», - сообщили на «Николаевводоканале».

Энергетики будут проводить ремонтные работы ориентировочно до 20:00 29 декабря.