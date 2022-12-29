НБУ выпустил памятную монету в честь известного николаевского писателя-юмориста

Национальный банк Украины с 28 декабря вводит в обращение памятную монету "Павел Глазовой" номиналом в две гривны.

Об этом сообщает "Укринформ".

Памятная монета посвящена одному из самых популярных украинских поэтов-юмористов, заслуженному деятелю искусств Украины, лауреату премии имени Остапа Вишни (1988 год), первому лауреату премии имени Петра Сагайдачного (1996 год) – Павлу Глазовому (1922-2004).

Глазовой родился в селе Новоскелеватка бывшего Казанковского района Николаевской области. Глазовой является автором поэмы «Славься, Отчизна моя!», 13 книг сатиры и юмора, 8 книг для детей.

Монета "Павел Глазовой" из нейзильбера выходит тиражом в 30 тысяч штук.