Ночью в Одессе демонтировали памятники Екатерине и Суворову

В ночь со среды на четверг, 29 декабря, коммунальные службы Одессы завершили демонтаж памятников Екатерине II и Суворову.

Об этом сообщает «Думская».

Как известно, подготовка к демонтажу началась утром в среду, 28 декабря.

С наступлением темноты коммунальщики приступили к демонтажным работам. С постамента сняли табличку. Далее принялись демонтировать скульптуры фаворитов Екатерины с постамента памятника русской императрице.

После полуночи работы по демонтажу фаворитов были завершены.

Ближе к часу ночи демонтировали и сам памятник Екатерине II. Его отвезут в Одесский областной художественный музей.

Также ночью был демонтирован памятник российскому полководцу Александру Суворову в одноименном районе Одессы, сообщили в городском совете.