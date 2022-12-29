На Николаевщине в двух населенных пунктах возобновили вакцинацию против COVID-19 – ее останавливали на восемь месяцев из-за угрозы оккупантов

После 8 месяцев российской оккупации в Николаевской области в двух населенных пунктах возобновляется вакцинация против COVID-19. Есть вакцины CoronaVac от Sinovac и Comirnaty от Pfizer.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Чтобы привиться, гражданам нужно обратиться к своему семейному врачу или в центр первичной медико-санитарной помощи:

– КНП «Баштанский центр первичной медико-санитарной помощи» (ул. Юбилейная, 3, г. Баштанка, тел. (05158) 255 33);

– КНП «Березнеговатский центр первичной медико-санитарной помощи» (пгт Березнеговатое, ул. Лермонтова, 1, тел. (067) 678 46 33, (05168) 912 39).