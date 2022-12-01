«Путь к Николаеву начинает сокращаться»: В Снигиревской ОТГ возобновили движение через Широковский мост

В Снигиревской ОТГ дорожники восстановили мостовой переход через Любинское водохранилище («Широковский мост») на трассе Т 15-08, ведущей в Николаев.

Об этом сообщил глава Снигиревской ГВА Иван Кухта.

«Мы все больше «приближаемся» к областному центру, ведь с понедельника возобновлено движение по мостовому переходу через Любинское водохранилище (местные называют его «Широковский мост»). А это значит, что путь в г. Николаев начинает сокращаться. От имени жителей Снигиревской общины хочу поблагодарить Службу автомобильных дорог, главу Николаевской ОВА Виталия Кима и всех, кто работал над восстановлением этого моста», - написал Кухта.

Также он отметил, что продолжаются работы по обустройству объездной дороги и железнодорожному переезду вблизи села Калиновка.

«Надеюсь, что в первых неделях нового года сообщение по дороге Т 15-08 будет полностью восстановлено! Снигиревщина оживает! Приятно, что это замечают как гости нашего города, так и местные общины», - резюмировал Кухта.

В «Укравтодоре» добавили, что данная переправа является четвертой временной переправой в Николаевской области.