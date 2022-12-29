Председателя правления «Николаевгаза» наградили отличием Минобороны за содействие ВСУ

Председателя правления АО «Николаевгаз» Татьяну Бузовскую наградили отличием Министерства обороны Украины «За содействие Вооруженным Силам Украины».

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Николаевгаз».

Это награда всего нашего коллектива. С первых дней мы помогали в обороне города – сооружены фортификационных сооружений, предоставляли технику военным. И сейчас мы не останавливаемся, мы присоединились к финансированию изготовления дрона, передали термобелье, печки для обогрева блиндажей. Каждый работник внес свой вклад в помощь Вооруженным Силам Украины, которым мы безгранично благодарны!» – прокомментировала награждение Татьяна Бузовская.