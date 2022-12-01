Facebook удалил пост чиновницы Николаевской ОВА, которая рассказала о детях, прячущихся в бомбоубежище от российских обстрелов

Социальная сеть Facebook удалила пост главы патронатной службы Николаевской ОВА Александры Кукурузы, которая рассказала о гуманитарной помощи для Николаевщины.

Судя по всему, соцсети не понравилось слово русня в предложении:

“В детскую больницу приехали во время тревоги. Больные детки в бомбоубежище – это один из пунктов, за которые русня должна быть наказана по всем законам Вселенной”.

Фильтры соцсети не пропустили слово из-за "языка вражды", однако не учли контекст - что маленькие пациенты больницы вынуждены прятаться в бомбоубежище от российских обстрелов. Позже Александра Кукуруза несколько изменила пост и опять его опубликовала.

Глава патронатной службы рассказала, что Николаевская область получила праздничный груз от Международного благотворительного фонда "Мы из Украины" - целую фуру сочных мандаринов и 20 старлинков для наших пунктов несокрушимости.

“Вчерашний день посвятила распределению вкусностей, в первую очередь, между нашими защитниками и больницами. Большое количество поехало в окопы в самые горячие локации – через почтовые отделения, волонтеров и просто неравнодушных людей. На днях большая партия поступит в интернаты и семьи, которые приютила Николаевская область”.