В Украине проверят девять облэнерго из-за несоблюдения графиков отключений

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проверит девять операторов систем распределения по обращениям потребителей по несоблюдению графиков отключений.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Решения были приняты регулятором 27 декабря. Основанием для проведения проверок стали обоснованные обращения бытовых потребителей о несоблюдении операторами систем распределения графиков отключений от электроснабжения.

В НКРЭКУ поступают многочисленные обращения потребителей электрической энергии по поводу неравномерного распределения облэнерго участия потребителей в мероприятиях по разгрузке энергосистемы (графиках отключения) и несообщению потребителей о перерывах в электроснабжении.

В частности, НКРЭКУ планирует проверить АО «Винницаоблэнерго», ЧАО «Закарпатьеоблэнерго», ОАО «Тернопольоблэнерго», АО «Хмельницкоблэнерго», ЧАО «Львовоблэнерго», «ДТЭК Одесские электросети», ЧАО «ДТЭК Киевские электросети», ЧАО «ТЭК и АО «Полтаваоблэнерго».