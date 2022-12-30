В Украине уже переименовали 7,7 тысяч топонимов, связанных с рф и ссср

В 14 областях Украины переименовали 7652 топонима, связанных с рф и советским союзом.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, пишет Укринформ.

- По неполным данным от 14 областей переименовано 7652 топонима. Последнее было в Изюме. По предварительным подсчетам, демонтировано 28 памятников Пушкину, девять Горькому, 20 памятных знаков в честь советских освободителей, четыре памятника Островскому, четыре Суворову, – сказал Ткаченко.

Он отметил, что в украинском законодательстве существует пробел в отношении тех памятников, которые относятся к периоду российской империи.

В то же время, по его словам, необходимо не допустить уничтожения важных для Украины памятников.