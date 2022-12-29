Более половины украинцев поддерживают полный запрет УПЦ МП, – соцопрос

78% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Более половины поддерживают полный запрет УПЦ МП.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

В то же время, четверть украинцев выступают за несколько более «мягкий» подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора, и только 12% опрошенных считают, что не стоит вмешиваться в дела УПЦ (МП), а расследовать лишь отдельные возможные. случаи правонарушений.

За активную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ МП выступают во всех регионах Украины.

Достаточно существенная поддержка позиции власти по отношению к УПЦ МП и среди русскоязычных украинцев – 68% (в т.ч. 44% выступают за полный запрет этой Церкви).

Исследование длилось с 4 по 27 декабря. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 1010 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте от 18 лет.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года .

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны, кроме указанной формальной погрешности, добавляется еще определенное систематическое отклонение, но полученные результаты сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Напомним, что СНБО инициировал запрет религиозных организаций, связанных с рф.

КСУ признал конституционным закон, согласно которому УПЦ МП должна указать принадлежность к россии.