Водоснабжение в Николаеве возобновят не раньше завтрашнего дня

В Николаеве по состоянию на 17 часов продолжаются ремонтные работы по восстановлению электроснабжения насосных станций водопровода.

Об этом сообщили в Николаевводоканале.

После того, как энергетики успешно проведут ремонт сетей, водоканалу понадобится еще около 12 часов, чтобы вода уже была в ваших домах. За это время будут проводить водозабор, очищать воду и наполнять резервуары.

Также во избежание гидравлических ударов сначала выпустят воздух из сети, а затем постепенно ее наполнят и подадут воду в дома.