На «Николаевводоканале» сообщили, что начали подавать воду в дома Николаева

Иллюстративное фото В пятницу, 30 декабря, МКП «Николаевводоканал» после ремонтных работ начал подавать воду в дома Николаева.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«Горожане, по состоянию на 10 часов вода в дома уже подается. Да, пока с низким давлением, но постепенно повышаем», - сообщили на «Николаевводоканале».

Напомним, 28 декабря на «Николаевводоканале» сообщили, что в связи с технической проблемой на насосных вода в Николаеве будет подаваться с низким давлением, а в некоторых районах вообще будет отсутствовать.