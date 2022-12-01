В «Укрэнерго» заявили, что ракетный удар 29 декабря мало повлиял на ситуацию в энергосистеме Украины

По состоянию на пятницу, 30 декабря, в энергосистеме дефицит мощности находится на том же уровне, что и до 10-й массированной ракетной атаки россиян. Благодаря профессиональным действиям диспетчерского центра «Укрэнерго» последствия повреждений оказали значительно меньшее влияние на работу энергосистемы, чем ожидал враг.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

«Энергосистема в плановом режиме возобновляет нормальную работу. Продолжается набор мощности генерацией. В то же время, в результате попадания в некоторые энергообъекты сложной остается ситуация в южном и восточном регионах. Ремонтные бригады совместно с генерацией и облэнерго работают над устранением повреждений», - говорится в сообщении.

До всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к необходимости применения аварийных отключений. «Укрэнерго», производители электроэнергии и операторы систем распределения продолжают восстанавливать поврежденные объекты и обеспечивать питание потребителей.