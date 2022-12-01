Ким рассказал новые детали гибели гениректора «Нибулона» Алексея Вадатурского

В ночь, когда российская ракета попала в дом гендиректора «Нибулон» Алексея Вадатурского, он спал в другом крыле дома, но после начала воздушной тревоги перешел в бомбоубежище.

Об этом в интервью «Новинам-N» рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

На вопрос о том, была ли гибель Алексея Вадатурского случайностью или все же целились именно в него, Виталий Ким ответил:

– Не готов оценивать. Официальная позиция – это была намеренная атака. В этот район прилетало много ракет С-300 в течение длительного времени. Когда раздался сигнал тревоги, проснулся охранник. Алексей Афанасьевич из своей спальни, из одного крыла дома, перешел в другое крыло и спустился в бомбоубежище. И именно туда попала ракета. А крыло, в котором находится спальня, осталось невредимым. То есть, если бы он никуда не уходил, остался бы жив. Если бы проспал или проигнорировал тревогу или если бы его не разбудил охранник, был бы жив, - сказал Ким.

Как известно, Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская погибли в своем доме в результате ночных обстрелов Николаева 31 июля.

В середине ноября Андрей Вадатурский сообщил, что расследованием обстоятельств гибели его родителей будет заниматься частная компания из-за границы.

Недавно Андрей Вадатурский сообщил, что расследование по делу гибели его родителей еще не завершено, но уже есть прогресс.