Кухта показал, как дорожники обустраивают временный переезд через железнодорожный путь вблизи разрушенного оккупантами моста

Глава Снигиревской военной администрации Иван Кухта показал фото, как дорожные службы обустраивают временный переезд через железнодорожный путь вблизи села Калиновка.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Сегодня ознакомился с ходом выполнения работ по обустройству переезда через железнодорожный путь вблизи с. Калиновка. Этот объект важен не только для нашего сообщества, но и для тех населенных пунктов, которые расположены вдоль и вблизи трассы Т 15-08. Так, как меня часто спрашивают, хочу довести до сведения жителей общины, что работы еще продолжаются, но надеюсь, что на днях проезд будет открыт. О чем обязательно сообщу», – сообщил Кухта.