АМКУ наложил миллионные штрафы на николаевского и харьковского производителей молочной продукции за недостоверный состав на этикетках

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Фабрика мороженого Хладопром» и ООО «Николаевмолпром» за распространение на упаковках ложной информации о составе продукта.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Комитетом в 2019 году проводилось исследование о наличии в действиях хозяйствующих субъектов, которые производят мороженое, признаков нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. Необходимость начала исследования обусловливалась, в частности, зафиксированными случаями реализации в Украине мороженого «пломбир» (изготавливается в соответствии с Государственным стандартом Украины «Мороженое молочное, сливочное, пломбир» 4733:2007 (далее – ГСТУ 4733:2007) с ложной информацией на упаковках относительно реального в продукте питьевого коровьего молока.

В ходе исследования было обнаружено, что ООО «ФМ Хладопром» (производит более 27 видов мороженого под названиями «Крещатик», «Каштан», «Хладик», «Артек», «Волошковое поле» и т.п.) на упаковках мороженого указывал информацию о наличии в его составе коровьего молока. В то же время Комитет в ходе проведения исследования установил, что в сентябре и ноябре 2020 года ООО «ФМ Хладопром» не закупало коровье молоко и, соответственно, не использовало его при изготовлении мороженого «пломбор». Вместо этого производитель заменил в составе своего продукта питьевое коровье молоко другим ингредиентом - сухое обезжиренное молоко.

В АМКУ отметили, что питьевое коровье молоко и сухое молоко не являются тождественными составляющими, ведь эти сырья производятся по разным техническим условиям. Соответственно, распространенная производителем информация о составе его продукта ложна. Согласно законодательству, в маркировке мороженого (как и всех других продуктов) должны указываться только ингредиенты, которые использовались при его производстве.

Размещение на упаковках мороженого пломбира сведений о наличии в его составе молока коровьего питьевого, которое на самом деле не использовалось во время его производства в сентябре и ноябре 2020 года, вводит в заблуждение потребителей. В результате ООО «ФМ Хладопром» было признано нарушителем законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. На ответчика наложен штраф в размере 1 370 433 гривен.

А в 2020 году органы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей во время проверки коммунального предприятия по организации детского питания в городе Николаев зафиксировали факт использования «масла», что на 58% состояло из немолочных жиров. В то же время на упаковке этого продукта производитель назвал свой продукт «маслом сладкосливочным крестьянским 72,5%».

Также органы Госпродпотребслужбы зафиксировали факт реализации в одной из торговых сетей Украины еще одного продукта производства ООО «Николаевмолпром» – «сырая твердого украинского 50% жира». В составе этого продукта были обнаружены стерины – составляющие растительного жира.

В АМКУ отмечают, что масло сливочное и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых, согласно технологическим условиям и требованиям законодательства, не могут добавляться жиры и белки немолочного происхождения. Использование при производстве масла и сыра немолочного (растительного) жира создает другие, немолочные продукты с меньшей себестоимостью, чем у изготовленных по стандартам молочных продуктов. Называться маслом или сыром такие продукты не могут, ведь такая маркировка может ввести в заблуждение потребителя и повлиять на его намерение приобрести определенную продукцию. Недобросовестному производителю ложная маркировка дает возможность получать неправомерные доходы и преимущества по сравнению с соблюдающими законодательство конкурентами.

Госпродпотребслужба передала Комитету копии выводов о несоответствии фактического состава указанных товаров наименованию, заявленному на упаковке.

Антимонопольный комитет признал действия ООО «Николаевмолпром» нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного, в частности, статьей 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». Ответчик оштрафован на общую сумму 2 057 956 гривен.