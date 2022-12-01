Федоров рассказал о результатах голосования в «Дії» относительно даты Рождества в Украине

Иллюстративное фото Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что по результатам голосования в «Дії» относительно даты празднования Рождества 58,99% голосов были отданы за 25 декабря.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

По словам Федорова, данное голосование стало одним из самых массовых.

«У нас более 1,5 млн голосов за неделю. Мощный результат. Больше украинцев поддержали дату 25 декабря. 903 265 голосов. Спасибо за вашу активность. Продолжаем развивать электронную демократию вместе. В следующем году готовим еще больше опросов в Дії», – написал министр.

Как известно, министерство культуры и информационной политики совместно с министерством цифровой трансформации решили провести голосование в приложении «Дія» о дате празднования Рождества.

По словам министра Ткаченко, католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день – 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают григорианским (новый стиль) или юлианским (старый стиль). И по старому Рождеству приходится на 7 января.

Как отметил министр, подавляющее большинство людей в мире празднуют Рождество 25 декабря по новому стилю. Но шесть из 15 православных церквей, а также украинские греко-католики пользуются юлианским календарем.