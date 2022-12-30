Чехия и Норвегия передадут Украине 22 моста для деоккупированных территорий

В 2023 году Чехия и Норвегия передадут Украине 22 моста для возобновления проезда на деоккупированных территориях.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Андрей Ивко, пишет Бабель.

С июля Чехия уже передала шесть таких мостов, четыре из которых были установлены в Киевской, Черкасской и Харьковской областях. Еще два моста установят в Херсонской области. В следующем году чехи обещают передать еще 12 таких конструкций, а норвежцы – 10.

– Норвежское управление государственных дорог предоставило Укравтодору гуманитарную помощь в виде 10 мостов. Это временные мостовые конструкции, подходящие для передвижения тяжелых транспортных средств. Они уже в пути. Ожидаем их прибытие в Украину в январе, – отметил Андрей Ивко.

По его словам, конструкции позволят не только соединить населенные пункты, но и обеспечат подвоз гуманитарных грузов, проезд скорых, ремонтных бригад, эвакуацию населения.