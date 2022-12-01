«Какие отношения могут быть с агрессором, убивающим соседей?» - президент Молдовы о рф

Президент Молдовы Майя Санду, отвечая на вопрос, планирует ли она переговоры с российскими властями, ответила, что ей «нечего обсуждать с государством-агрессором».

Об этом сообщает NewsMaker.

Как заявила Санду, нынешнее правительство Молдовы хотело построить конструктивные отношения с россией, но война в Украине и «убийство соседей» сделало это невозможным. Санду прокомментировала регулярные нападки российских властей.

- Это угрозы. К сожалению, таковы инструменты россии: угрозы, попытки запугивания других стран. То, что мы видим в Украине, очень серьезно. Когда мы пришли к власти, мы заявили, что хотим конструктивных отношений с россией. После того как началась эта война, какие отношения могут быть с агрессором, с государством, которое убивает своих соседей? - сказала президент.

На вопрос, планирует ли она поездки и встречи с российскими властями, Санду ответила: «Мне нечего обсуждать со страной-агрессором».