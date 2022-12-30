Пострадавшие из-за войны украинцы смогут бесплатно получить костные импланты

Минздрав начинает пилотный проект, в рамках которого импланты для остеосинтеза для пострадавших в результате войны украинцев будут бесплатными. Это категория имплантов, которые позволяют пролечивать сложные поражения костей, а затем возвращать людей к полноценной жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Импланты как гуманитарную помощь при поддержке глобальной биофармацевтической компании AstraZeneca будет поставлять международная волонтерская организация Yellowblue Force Foundation.

Компания-производитель имплантов для остеосинтеза была выбрана в результате тщательной тендерной процедуры. Это инновационный европейский производитель, так что пациенты получат лечение современными и качественными имплантами.

Для начала пилотного проекта выбраны три больницы: в Ужгороде, Виннице и Черкассах.

Ожидается, что в рамках благотворительного проекта импланты для остеосинтеза смогут получить более полутора тысяч пациентов.

Напомним, что омбудсмен по правам человека Лубинец заверил, что у Украины есть средства на лечение и реабилитацию бойцов.