Реальные доходы украинцев из-за войны упали на 21%, - эксперт

Реальные доходы граждан Украины, начиная с февраля по декабрь текущего года, упали примерно на 21%.

Об этом рассказала эксперт Центра экономической стратегии Анна Сахно, пишет "Зеркало недели".

По ее словам, три четверти граждан Украины признают, что их доходы сократились по сравнению с январем 2022 года. Худшее экономическое положение у внутренне перемещенных лиц, но есть и положительные тенденции. Если летом работали и получали доход только 30% переселенцев, то к декабрю эта цифра увеличилась до 40%.

Номинальная средняя зарплата с начала агрессии снизилась примерно на 5%. В частном секторе зарплаты сократились сильнее, чем в государственном. Значительно сузился и рынок труда. В декабре около 2,6 миллионов украинцев имели официальный статус безработного. Приблизительный уровень реальной безработицы – 30% населения трудоспособного возраста. Это значит, что без работы 5 миллионов человек. Проблемы с трудоустройством есть даже в престижном и высокооплачиваемом IT, где количество вакансий сейчас в разы меньше желающих получить работу.

Одним из вариантов решения проблемы безработицы в правительстве видят Армию восстановления, но там сегодня трудоустроено лишь около 3300 ВПЛ. Еще один вариант – программы микрогрантов и малых грантов для ВПЛ и малого и среднего бизнеса «єРобота».