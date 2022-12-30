Польша передала Украине очередную партию Starlink

В Украину прибыла третья партия терминалов Starlink от Польши, которые будут установлены в «Пунктах несокрушимости» и на важных объектах.

Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Украина получила очередную партию Starlink. И уже сегодня они отправятся в «Пункты несокрушимости», а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на сложные ситуации», - отметил премьер.

Он добавил, что это первая часть большой партии, которую должны привезти до конца января, и поблагодарил Польшу и польское правительство за помощь.