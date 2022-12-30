«Наш центр приводили, как пример»: Замазеева рассказала о встрече в Консультационном штабе по вопросам военнопленных

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что приняла участие в рабочей встрече представителей Координационного штаба по вопросам военнопленных.

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

«Предметная, конструктивная и мотивирующая встреча! Подвели итоги и наметили масштабные планы на следующий год! Поражена осведомленностью Руководителя Офиса президента Андрея Ермака – он живет этим направлением, полностью контролирует все процессы обмена наших военнопленных и знает малейшие детали всего происходящего – все проблемные вопросы, потребности и переживания родных и близких наших Героев», - написала председатель облсовета.

По словам Замазеевой, принципиальная позиция Андрея Ермака, Кирилла Буданова, Дмитрия Усова и всего Координационного штаба по обращению с военнопленными: каждый военнопленный украинец - превыше всего и мы должны всех вернуть домой как можно скорее! Кроме того, у государства есть все возможности для всесторонней поддержки семей военнопленных и самих наших Героев, возвращающихся из плена.

«Горжусь, что наш Консультационный центр КШОВ Южного региона во многих вопросах приводили, как пример, но останавливаться мы не имеем права. Среди задач на следующий год – вопросы реабилитации и открытия реабилитационного центра на базе Южного регионального представительства КШОВ», - добавила председатель Николаевского облсовета.

«Также обсудили вопросы привлечения к работе в консультационные центры возвращенных из плена воинов. Их опыт и понимание информации об освобожденных военнопленных в целом бесцененны. Именно они, как никто другой, знают все потребности военнопленных, в том числе и во время прохождения реабилитации и других периодов», - написала Замазеева.

Кроме этого:

- обсудили законодательные инициативы по освобожденным военнопленным на следующий год;

- рассмотрели большие возможности информирования населения о ситуации с военнопленными;

– продолжение работы с международными организациями.