В Украине выросло количество госпитализации пациентов COVID-19

В Украине на фоне падения показателей вакцинации увеличилось количество госпитализаций пациентов с COVID-19.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

– Продолжаем регистрировать COVID-19 и случаи, закончившиеся летально. За последнюю неделю мы наблюдаем увеличение количества госпитализаций на 14%, чем неделей ранее. За последнюю неделю в больницы попали почти три тысячи украинцев, - сказал он.

Умирают в большинстве случаев ковид-пациенты в возрасте от 60 лет.

– COVID-19 все-таки продолжает циркулировать и уносить жизнь, это способствует тому, что нагрузка на систему здравоохранения продолжает расти, – сказал Кузин.

По его словам, показатели вакцинации против коронавируса сильно упали в основном из-за вопросов безопасности во время войны.

– За последнюю неделю проведено около 47 тысяч вакцинаций, это достаточно низкий показатель. Люди в основном получают именно бустерные дозы вакцинации. Это именно сознательные граждане, которые приходят в пункты вакцинации и получают полный курс, - сказал он.

По словам Кузина, дефицита вакцин в Украине нет. К тому же, в регионы уже распределено 125 тысяч доз для вакцинации детей до 17 лет.

– Эта вакцина специфична, это исключительно педиатрическая дозировка, она была разработана для детей, прошла исследования, подтвердившие ее эффективность и безопасность. В первую очередь должны быть вакцинированы дети, имеющие хронические заболевания, дети с онкозаболеваниями, после трансплантаций, дети, имеющие тяжелые сопутствующие неинфекционные заболевания, - сказал он.

Кузин отметил, что обновленные пункты хранения вакцин оборудованы источниками бесперебойного питания и стабилизаторами, что обеспечивает их надежное хранение.

Напомним, что на Николаевщине в двух населенных пунктах возобновили вакцинацию против COVID-19 – ее останавливали на восемь месяцев из-за угрозы оккупантов.