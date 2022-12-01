В Англии клиника вместо поздравления с Рождеством по ошибке послала пациентам сообщения, что у них рак

В Великобритании клиника по ошибке послала пациентам известие о раке вместо сообщения с пожеланиями счастливого Рождества.

Сотни пациентов получили сообщение о том, что у них диагностировали агрессивный рак легких с метастазами, сообщает The Telegraph.

Инцидент произошел с медицинским центром Аскерн вблизи Донкастера в Южном Йоркшире.

В сообщении людей также просили предоставить клинике DS1500 – это форма, которую заполняют люди с неизлечимыми заболеваниями для получения различных выплат.

После сообщения о раке пациентам сразу же послали «искреннее извинение» за неправильный диагноз и пожелали «веселого Рождества и счастливого Нового года».

Среди пациентов, получивших сообщение, был мужчина, который ожидал результатов теста раком легких.

57-летний застройщик Крис Рид сказал, что это сообщение довело его партнершу до слез, и что он пытался позвонить в хирургию, но не смог дозвониться, поскольку линии были заняты.

Мистер Рид пошел в хирургию, где узнал, что сообщение было ошибочным и его результаты таки отрицательные.

– Приблизительно через час они перешли от «у вас рак легких» к «веселого Рождества». Невероятно , – сказал он.

Некоторые пациенты выразили сомнения в том, почему такое деликатное сообщение распространяется столь неофициально.