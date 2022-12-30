В этом году в Украине не будет дополнительных выходных на Новый год и Рождество

Перенос выходных на будни в новогодние и рождественские праздники в 2023 году не будет в связи с военным положением в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, украинским законодательством определено, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным, выходной день обычно переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

Однако статьей 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения, а именно приостановлено действие статьи 73 Кодекса законов о труде по определению праздничных и нерабочих дней.

Следовательно, понедельники 2 и 9 января будут обычными рабочими днями, несмотря на то, что Новый год (1 января) и Рождество (7 января) в 2023 году приходятся на воскресенье и субботу соответственно.