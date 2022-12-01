Укрзалізниця показала модернизированную электричку, рассчитанную на 1 тысячу пассажиров

Укрзалізниця презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

После капитального ремонта электропоезд, изготовленный на украинском заводе Лугансктепловоз, пополнил перечень восстановленных пригородных поездов. Этот поезд сделали максимально удобным для пассажиров, благодаря:

- наличию пандусов в каждом главном вагоне поезда; - установке инклюзивных уборных (с пеленальными столиками); - обустройству мест для перевозки велосипедов (24 места по всему поезду); - установке специально обустроенных мест для сидения для пассажиров с инвалидностью; - установке USB/Type-C портов для зарядки гаджетов; - обустройству внешней и внутренней систем видеонаблюдения; - установке освещения зон посадки и высадки пассажиров.

Электропоезд может вместить 964 пассажира и способен развивать скорость до 120 км/ч.

Председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин рассказал, что это уже 14-я электричка, модернизированная в этом году. Это первая модернизация электрички, произведенной в Украине.

“ЭПЛка, как ее называют железнодорожники, была выпущена на заводе Лугансктепловоз. Остальные наши электрички были произведены в Латвии. Это новейшая из имеющихся в нашем парке моделей. Сегодняшней электричке «всего» 18 лет – она выпущена в 2004 году. Для сравнения другие наши проходящие модернизацию электрички намного старше: 30+ лет. Это наш первый опыт модернизации такой модели, новый проект модернизации. Это важно, потому что таким образом мы развиваем нашу техническую экспертизу”, - рассказал он.

По его словам, чтобы успеть сдать электричку к Новому году команда завода хорошо поработала. Последние недели работали круглосуточно, для работы привлекали командированных из регионов железнодорожников.