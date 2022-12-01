Шайхет призвал глав ВА ограничить на Николаевщине работу развлекательных заведений в новогоднюю ночь

Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет призвал глав военных администраций ограничить работу развлекательных заведений в новогоднюю ночь, чтобы не допустить нарушений комендантского времени.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«Казалось бы, нынешний Новый год и его празднование как никогда раньше должно быть тихим и домашним. Но, смотря на рекламные объявления разных развлекательных заведений, которые приглашают отмечать Новый год и бронировать места на всю ночь, в противоречие определенному времени комендантского часа, начинаешь думать о другом. Жаль, что люди ограничивают себя от реальности, и пока одни защищают нашу страну от врага, ночуют в блиндажах и греются у окопных свечей, другие стремятся только к веселью, мирной жизни и бесконечному празднику», - написал Шайхет.

Поэтому он обратился к главам военных администраций с предложением вынести соответствующее решение об ограничении работы заведений в ночное время, в частности, с акцентом на требования комендантского часа.

«Давайте не осквернять память обо всех тех, кто отдал свою жизнь за нас с вами и Украину!» - резюмировал начальник ГУНП в Николаевской области.

Как известно, комендантский час в Николаевской области в новогоднюю ночь не отменяли. Она действует с 00:00 до 05:00. В настоящее время жителям области запрещено находиться на улице.