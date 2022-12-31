Украина обеспечена продовольствием на 2023 год, - Шмыгаль

«Мы продолжим поддержку агросектору, который также показал невероятную устойчивость. 80 млрд. грн. мы выдали 38 тысячам наших аграриев за эти месяцы войны. Мы помогли своевременно провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 миллионов тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год», – сказал Денис Шмигаль.

Он также сообщил, что благодаря «зерновой инициативе» было экспортировано 15 миллионов тонн продукции, а через дунайские порты Украины – более 10 миллионов тонн.

Все это удалось благодаря новой логистике не только по водным путям, но и по железной дороге и автотранспорту. Было существенно расширено несколько ключевых пропускных пунктов на границе с Польшей и открыт новый пункт на границе с Румынией.

Напомним, Украина во время войны потеряла половину экспорта.