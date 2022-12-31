С начала вторжения рф украинские пограничники поймали 12 тысяч уклонистов, 15 мужчин погибли при попытке перейти сложные участки границы

С начала военного положения украинские пограничники задержали за попытку незаконного пересечения границы почти 12 тысяч мужчин, по возрасту подлежащих призыву во время мобилизации.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Более 8,2 тысяч из этих нарушителей пытались пересечь границу незаконным способом вне пунктов пропуска. Остальные пытались схитрить на паспортном контроле в пунктах пропуска.

В ГПСУ напомнили, что за попытку незаконного пересечения границы предусмотрена административная ответственность.

Также по материалам сотрудников оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы начато более 2100 уголовных производств, из которых: за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (статья 332 УКУ) – более 430; за подделку документов и использование поддельных документов (статья 358 УКУ) – 1650; за уклонение от призыва (статья 336 УКУ) – более 20.

Более 950 человек объявили подозрения в совершении этих преступлений и более 350 человек уже привлечены к уголовной ответственности.

С начала полномасштабной войны зафиксировано 410 напрасных попыток подкупа пограничников, в ходе которых пограничникам предлагали взятки на общую сумму более 4,9 миллиона гривен. Подкуп должностного лица – это уголовное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 369 УКУ.

В ГПСУ также отметили, что на период действия правового режима военного положения выезд за пределы Украины мужчин – граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет запрещается, за исключением некоторых категорий лиц.

«Следует заметить, что неоднократно «уклоняемые» становились жертвами криминалитета. Некоторые из них поплатились немалыми средствами, а были и погибающие в реках и горах при попытках незаконно пересечь границу. Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины зафиксировано двенадцать случаев обнаружения утопленников-мужчин на украинско-румынском речном участке границы, где пограничники фиксируют наибольшее количество попыток нарушения госграницы. Кроме того, были обнаружены тела трех мужчин, погибших в горах – один из них погиб весной этого года, а двое других нашли недавно», – рассказали в Госпогранслужбе.

В ГПСУ призвали всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не рисковать своей жизнью и здоровьем. В ведомстве советуют воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман.

Также пограничник напомнили об опасности при погружении в холодную воду полноводных водоемов. Глубина реки Тиса, которой на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда проходит граница с соседними Румынией и Венгрией, кое-где достигает 2,5 метров, а ширина – 80 метров.

На государственной границе усилены меры, направленные на противодействие противоправной деятельности.