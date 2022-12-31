Словения передала Украине два реанимобиля, оборудованные по международным стандартам

Министр иностранных дел Словении Тани Файон и посол Украины Андрей Таран в пятницу приняли участие в церемонии передачи двух словенских реанимобилей украинской стороне в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщает МИД Словении.

Передача реанимобилей состоялась в штаб-квартире компании Medicop в городе Немчавце на востоке Словении. Глава словенского МИД подчеркнула, что Любляна поддерживает Украину с первого дня полномасштабной войны против россии.

«Словения поддерживает Украину. Мы хотим помочь украинскому народу всеми возможными способами, в том числе дипломатическими усилиями и, особенно, материальной помощью, и в этом отношении оборудование для спасения жизни имеет наивысший приоритет», - отметила Файон.

Два реанимобиля стоимостью 210 тысяч евро класса B, оборудованные по международным стандартам, будут доставлены в Украину в ближайшие дни.

Кроме того, еще один реанимобиль класса С стоимостью 370 тысяч евро, оснащенный неонатальным транспортным инкубатором и другим ключевым оборудованием для транспортировки недоношенных детей и их матерей, прибудет в Украину в первой половине следующего года.

Посол Украины в Словении Андрей Таран в свою очередь поблагодарил главу МИД страны за поддержку и передал ей календарь на 2023 год «Год войны глазами детей».

Как отмечают в словенском МИД, с начала полномасштабной российской агрессии Словения предоставила 4,3 миллиона евро гуманитарной помощи и один миллион евро на финансирование гуманитарной инициативы «Зерно для Украины». Это самая большая гуманитарная помощь Словении за последнее десятилетие.

Напомним, Нидерланды передадут Нацгвардии три полевых госпиталя.