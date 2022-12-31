Закон «О медиа» опубликовали в «Голосе Украины»

Текст закона «О медиа» был опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Об этом говорится на сайте издания, пишет «Детектор медиа».

Вступает в силу закон спустя три месяца после опубликования – 31 марта.

Проведение медийной реформы было одним из семи требований Европейского Союза к Украине. Закон «О медиа» стал одним из тех, которые необходимо было принять для получения статуса кандидата в ЕС.

Закон усиливает полномочия Нацсовета в регулировании медиа, сохраняет квотирование, вводит регуляцию онлайн-медиа и одновременно ослабляет его (в частности, речь идет о запрете Нацсовета блокировать зарегистрированные медиа и разрешение блокировать незарегистрированные сроком на две недели), облегчает условия лицензирования каналов, вносит изменения в закон об общественном (например, позволяет вещателю работать в копродукции с другими зарубежными компаниями),

Сейчас важна имплементация закона. Ведь, например, понятие онлайн-медиа должны определить совместно Нацсовет и общественные организации и медиа.

С полным текстом можно ознакомиться здесь .

Напомним, Верховная Рада приняла новый текст документа во втором чтении и 13 декабря. Законопроект №2693-д поддержали 299 нардепов. Принятие закона о медиа является одним из требований для вступления Украины в ЕС.

15 декабря закон "О медиа" подписал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, а 29 декабря его подписал президент Владимир Зеленский.