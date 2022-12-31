Украинские аграрии в этом году намолотили около 49 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на конец 2022 года намолотили 48,8 млн. тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«По состоянию на конец декабря сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 10,6 млн га (92%) при урожайности 46,1 ц/га, намолочено 48,8 млн тонн зерна», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пшеницы обмолочено 5 млн. га (100%), при урожайности 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн. тонн; ячменя – 1,7 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн, а гороха – 118 тыс. га (100%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 269 тыс. .тонн.

По подсчетам Минагрополитики, кукурузы на зерно обмолочено 3,3 млн. га (78%), при урожайности 64,6 ц/га намолочено 21,4 млн. тонн; гречихи – 116 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 158,5 тыс. тонн и проса – 44,7 тыс. га (99%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 101 ,8 тыс. Тонн.

Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,8 млн га,

(99%) намолочено 10,5 млн. тонн семян при урожайности 21,7 ц/га; сои произведено на площади 1,5 млн га, (99%) намолочено 3,7 млн тонн при урожайности 24,3 ц/га; рапса произведено на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,6 ц/га; сахарной свеклы выкопано на площади 180 тыс. га, (99%) накопано 9 млн. тонн сладких корней при урожайности 501 ц/га.

В министерстве отмечают, что самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом году у аграриев Хмельницкой области - 70,4 ц/га.