Медиахолдинг «Новое время» меняет название и логотип

Медиахолдинг НВ («Новое время») изменяет название и логотип на New Voice (NV).

Об этом говорится в колонке главного редактора проекта НВ Виталия Сыча.

По словам Сыча, они прощаются с НВ, поскольку он был основан еще до аннексии Крыма, и это название уже давно не отвечает их ценностям.

«Мы всегда защищали и продвигали в Украине личные и экономические свободы, прозападные общественные, политические и экономические трансформации. Сегодня мы больше не хотим иметь ничего общего с языком и культурой страны, которая является антиподом всего, во что мы верим и за что сражаемся все эти годы», – отметил Сыч.

Он отметил, что этот год был тяжелым для компании и для каждого из них лично, но мы устояли , восстановились и теперь думаем о направлениях развития.

«Мы прощаемся с брендом «Новое время» и оставляем латинское NV. Это и есть наш главный бренд. Наш медиадом уже почти 100% диджитал, поэтому бренд NV – такой же, как и домен сайта. Полное название медиахолдинга будет звучать как New Voice. Собственно, так уже год называется наша англоязычная версия», – отметил Сыч.

Он поблагодарил аудиторию за поддержку: несмотря на сложности, с которыми все столкнулись в этом году, «почти никто из 15 тысяч подписчиков на нашем сайте не перестал поддерживать нас».

NV – медиахолдинг, созданный журналистами в 2014 году. Его инвестором является инвесткомпания Dragon Capital, возглавляемая Томашом Фиалом. Сегодня в холдинг входят еженедельный журнал, новостной сайт NV.ua, общенациональное разговорное Радио NV, дискуссионные панели и англоязычная версия сайта – The New Voice of Ukraine, запущенная в 2022 году.