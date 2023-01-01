В Украине стартуют съемки киноальманаха «Война глазами животных»

Начались съемки киноальманаха «Война глазами животных», который сфокусирует внимание мирового сообщества на драматических событиях в Украине, а также расскажет пронзительные истории людей и животных в условиях войны.

Об этом сообщили в кинокомпании «Sota Cinema Group», пишет «Рубрика».

«Нам крайне нужны новые креативные проекты и победы на всех фронтах, чтобы весь мир, открывающий для себя украинцев как сильную нацию, осознал, что мы защищаем общие ценности, а защита слабых – это дело сильных! Почти все наши истории основаны на реальных фактах, и я убежден, что этот киноальманах станет мощным оружием нашей культурной дипломатии», – рассказал автор идеи и продюсер киноальманаха Олег Кохан.

Отечественные и международные художники снимут 11 киноновелл о войне в Украине, в основу которых легли реальные истории, с последующим фестивальным туром и дистрибуцией в Европе и мире.

Съемки первых двух новелл только что завершены, третья история будет снята в конце декабря 2022 года. Главными героями стали хищник, рогатый скот и кролик. На этапе препродакшена еще пять сюжетов, съемки которых будут проходить как в Украине, так и за ее пределами, запланирована также одна анимационная новелла, остальные – на сценарном этапе подготовки.

«Наша история о потере и надежде. И кто кого действительно спасает – человек животное или наоборот – это открытый вопрос. Понятно только одно: после такой войны мы должны меняться только к лучшему, и такое кино должно нам помочь в этом», – рассказал режиссер новеллы «Сыночек» Алексей Мамедов.

«Мне кажется, взгляд на войну глазами животных поможет и миру, и нам самим осознать наконец ценность жизни – все равно, речь идет о животных или людях. Поскольку острее всего это понимаешь тогда, когда жизнь пытаются отобрать!» – добавила актриса новеллы «Сыночек» Марина Кошкина.

«История о белом кролике наполовину автобиографична и все происходящее в начале нашего фильма на самом деле случилось со мной и моим кроликом по имени Кабан-Градский. А вот дальнейшие приключения героя – один из возможных сценариев, который точно мог произойти в любом из украинских городов», – рассказал режиссер новеллы «Кролик» Макс Тузов.

«Сейчас о чем бы мы ни снимали, оно будет касаться войны, ведь она зацепила нас всех без исключения. И через боль и слезы мы должны это проговорить и показать, чтобы сдать этот экзамен в первую очередь для себя», – добавил актер новеллы «Кролик» Александр Печерица.

Впоследствии, по замыслу инициаторов, сюжеты, которые войдут в киноальманах, а также другие интересные истории превратятся в аудиосериал и аудиокнигу.

24 февраля 2023 года в годовщину начала полномасштабного вторжения трейлер и первые три новеллы киноальманаха «Война глазами животных» будут представлены мировому киносообществу на одном из самых авторитетных кинофорумов мира – Берлинском МКФ. Премьера в Украине намечена на вторую половину 2023 года.