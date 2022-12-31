В Украине отменили повышение тарифов на воду с 1 января

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о повышении тарифов на водоснабжение с 1 января 2023 года на 10-30%. Проект постановления направлен на доработку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение комиссии, принятое 30 декабря.

Председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский отметил, что при принятии решения 27 декабря члены комиссии по-разному поняли содержание постановления и «голосовали за разные проекты решения».

«Кроме того, решение, предложенное с голоса, существенно отличается от проектов, обнародованных на сайте. Поэтому при их оформлении возникли недоразумения по размерам и структуре тарифов. Поэтому предлагаю направить проекты решений об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод на доработку», – сказал он.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение с 1 января 2023 года в среднем на 10-30%. Решение по 32 водоканалам принято 27 декабря.