Многие люди даже выкорчевывают сады: В Украине три года подряд перепроизводство яблок

На рынке яблок в Украине уже три года проблема — перепроизводство. В результате этого многие фермеры даже выкорчевывают сады.
Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник, говорится в сообщении ассоциации.
По его словам, существует огромное количество яблока, которое не соответствует определенным экспортным требованиям. К тому же, для Украины сейчас закрыты рынки Востока и Азии, которые отечественные производители развивали в последние годы. Поэтому с яблоками возникли дополнительные хлопоты — отсутствие рынка сбыта.
«Кроме того, у Украины появился конкурент с дешевыми качественными яблоками. Это Молдова. Ее «забанили» — теперь она не имеет права поставлять в россию. Учитывая все это, с яблоками сейчас ситуация невеселая. Будет невесело и дальше. Многие люди даже выкорчевывают сады. Некоторые яблоки так и не собрали», — рассказывает президент УПОА.
Что касается переработки, здесь уже давно наблюдаются длинные очереди. К тому же, яблочный концентрат не очень спешат производить.
«Украинский концентрат имеет высокое качество, однако он недешевый. Сегодня же следует учитывать еще и недешевую логистику. Дело в том, что тот же транспорт, который возит яблочный концентрат, возит и растительное масло, и горюче-смазочные материалы. На них спрос и цена такие, что с концентратом сравнивать даже не стоит. На сегодня логистика стала дороже втрое. Поэтому чем дешевле продукт, тем менее выгодно его везти», — добавляет Тарас Баштанник.