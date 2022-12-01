Многие люди даже выкорчевывают сады: В Украине три года подряд перепроизводство яблок

На рынке яблок в Украине уже три года проблема — перепроизводство. В результате этого многие фермеры даже выкорчевывают сады.

Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник, говорится в сообщении ассоциации.

По его словам, существует огромное количество яблока, которое не соответствует определенным экспортным требованиям. К тому же, для Украины сейчас закрыты рынки Востока и Азии, которые отечественные производители развивали в последние годы. Поэтому с яблоками возникли дополнительные хлопоты — отсутствие рынка сбыта.

«Кроме того, у Украины появился конкурент с дешевыми качественными яблоками. Это Молдова. Ее «забанили» — теперь она не имеет права поставлять в россию. Учитывая все это, с яблоками сейчас ситуация невеселая. Будет невесело и дальше. Многие люди даже выкорчевывают сады. Некоторые яблоки так и не собрали», — рассказывает президент УПОА.

Что касается переработки, здесь уже давно наблюдаются длинные очереди. К тому же, яблочный концентрат не очень спешат производить.