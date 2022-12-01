«Пусть в каждом из нас не угасает пламя надежды на победу»: Домбровская поздравила николаевцев с наступающим Новым годом

Глава фракции Слуга Народа в Николаевском городском совете Татьяна Домбровская поздравила горожан с наступающим Новым годом и пожелала, чтобы никто не терял надежду на нашу победу в войне.
Об этом она написала в Telegram.
- Моя большая семья, Николаев! Этот год показал, что мы способны объединиться и идти вперед при всем! К сожалению, многие из нас встречают Новый год вдали от дома, без света, тепла или воды. Многие – с оружием в руках, оберегая наши жизни. Но все мы встречаем новый 2023 с верой в нашу победу и безоблачное небо. Пусть в каждом из нас не гаснет пламя надежды. С новым годом! – написала она.