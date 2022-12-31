Минсоцполитики тестирует функцию отмены статуса ВПЛ на портале «Дія»

Министерство социальной политики вместе с Минцифрами запускает новый государственный сервис для украинцев. Ранее ввели услуги для вынужденных переселенцев в приложении «Дія», теперь тестируется отмена статуса ВПЛ на портале «Дія».

Об этом сообщает пресс-службаМинсоцполитики.

«Люди, у которых нет смартфона, также смогут воспользоваться онлайн-услугами без очередей и бумаг», - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики предлагают тем, кто был вынужденным переселенцем и вернулся домой, записываться на бета-тест отмены статуса ВПЛ на портале «ДІя».

Что для этого нужно:

- иметь справку ВПЛ в «Дії» ,

- зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, в Минреинтеграции заявили, что будут проверять переселенцев только в случае подозрения на неправомерное получение помощи.