Умер Почетный Папа Бенедикт XVI

В субботу, 31 декабря, скончался 95-летний Почётный Папа Бенедикт XVI.

Об этом сообщает пресс-служба Ватикана.

Папа Бенедикт XVI умер в 9:34 утра в субботу, 31 декабря, в своей резиденции в монастыре Mater Ecclesiae, который он избрал своей резиденцией после того, как сложил с себя сан Папы в 2013 году.

«С большой скорбью сообщаю вам, что Почетный Папа Бенедикт XVI умер сегодня в 9:34 утра в монастыре Mater Ecclesiae в Ватикане. Утром в понедельник, 2 января 2023 года, тело Почетного Папы будет находиться в Базилике Святого Петра, чтобы верующие могли попрощаться с ним», - говорится в сообщении.

Справка

Бенедикт XVI, в миру Йозеф Алоиз Ратцингер, родился 16 апреля 1927 года Германии. Епископ Римско-католической церкви, 265-й папа римский (с 19 апреля 2005 года по 28 февраля 2013 года).

Бенедикт XVI стал самым старшим по возрасту на момент избрания Римским папой со времён Папы Климента XII (избран в 1730 году).

4 сентября 2020 года Бенедикт XVI стал самым долгоживущим Папой, в возрасте 93 лет, 4 месяцев и 19 дней, превзойдя Льва XIII, умершего в 1903 году в возрасте 93 лет 4 месяцев и 18 дней.

Официальный титул после отречения — Его Святейшество Бенедикт XVI, Papa Emeritus (Папа римский на покое).