Украинских водителей в 2023 году ждут шесть изменений

Кроме обязательного технического осмотра автомобилей, который планируют вернуть в Украину в 2023 году, в Новом году украинцев ждут и другие нововведения в автомобильной отрасли. Среди них – новые штрафы, цены на права и горючее.

Об этом сообщает «Апостроф».

Так, в следующем году планируют запустить растаможку автомобилей с помощью приложения «Дія». По словам премьера Шмыгаля, в случае принятия соответствующего решения вся процедура займет 10 минут.

Кроме того, на улицах Украины будут ездить «фантомные» патрули, основной задачей которых является скрытое измерение скорости встречных и попутных машин.

Также, в Новом году водителей будут штрафовать за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч и забирать права сроком от 3 до 6 месяцев, а на более чем на 70 км/ч – от 6 месяцев до 1 года. Это возможно при утверждении зарегистрированного законопроекта №6214. Среди нововведений - вероятное повышение сроков оплаты штрафов за нарушение ПДД, зафиксировавших камеры автофиксации с 10 до 15 дней.

Следует отметить, что в Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается повысить стоимость всех админуслуг, чтобы снизить убыточность сервисных центров МВД. В случае принятия закона стоимость прав вырастет в 30 раз, а регистрация авто – в 4.

Что касается стоимости цен на топливо, то пока четких прогнозов нет – по словам представителей Нацбанка в 2023 году бензин и дизель прибавят в цене 20%, а глава WOG считает, что цены на топливо могут как возрасти, так и снизиться.