На Николаевщине усилят охрану общественного порядка на новогодние праздники

В Николаевской области во время праздников будут обеспечивать правопорядок более полутысячи полицейских, военнослужащих и добровольческих формирований территориальных громад.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции Николаевской области.

В частности, в Николаеве в новогоднюю ночь, к несению службы по охране публичного порядка будет дополнительно задействовано около 200 правоохранителей из числа полицейских, военнослужащих Национальной гвардии и Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка.

Патрулирование будут осуществлять как автопатрули, так и пешие наряды, которые будут следить за порядком.

Глава полиции Николаевской области призвал жителей и гостей соблюдать меры безопасности во время новогодних праздников. В частности, во время комендантского часа, который будет действовать без изменений, с 24:00 до 5:00, запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

Также будет действовать запрет на использование пиротехнических средств. Запускать фейерверки или салюты во время военного положения – запрещено. За нарушение граждане будут привлекаться к административной или даже к уголовной ответственности.