У российского МВД нет вопросов к «кадыровцам», которые в Симферополе ногами избили парня, а после еще двоих мужчин

У российской полиции нет претензий к замкомандиру отряда СОБР «Ахмат» Хасану Ибрагимову и его «боевым товарищам», которые в Симферополе жестоко избили парня, заступившегося за девушку, а после - еще двоих мужчин.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, после того, как бойцы потрогали за попу девушку в ресторане «Монро», а потом напали на её молодого человека, они зачем-то избили ещё двух человек.

«Чуть позже, на выходе из парковки торгового центра, один из чеченских силовиков ударил сотрудника местного ППС, прапорщика Сейдасметова, который попытался их задержать. Хасана Ибрагимова и его друзей все-таки задержали и доставили в следственный комитет, но вскоре отпустили. На данный момент местные следователи не видят состава преступления в действиях силовиков из Чечни. Ни в избиении парня у ресторана, ни в нападении на полицейского, попытавшегося задержать бойцов», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Симферополе был задержан так называемый «представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях» Хасан Ибрагимов. Вместе с ним задержаны четверо силовиков из Чечни. Их подозревали в избиении парня в ресторане — он заступился за свою девушку, которую один из сотрудников полиции схватил за попу.

У Кадырова избиение парня назвали «бытовым конфликтом».

– Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова, это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте, – заявил тогда министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Напомним, 9 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что глава Чеченской республики рф Рамзан Кадыров прислал на оккупированную часть Юга Украины своего племянника и эксминистра Чечни Хасана Ибрагимова, чтобы контролировать назначенных рф «руководителей» и грабить территории.

По словам Федорова, Ибрагимов был в Чечне министром аграрной политики. Мэр добавил, что целью прибытия является ограбление оккупированной части области, в том числе похищение зерна. Кроме того, он будет следить, чтобы «деньги шли исключительно в правильную карман», «кошмарить» гражданское население, а самое главное – контролировать местных гауляйтеров.