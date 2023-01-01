Компания SpaceX установила годовой рекорд, запустив израильский спутник для съемки Земли

SpaceX запустила приватный израильский спутник EROS C3.

Об этом сообщает Space News.

Ракета Falcon 9 стартовала в 2:38 по местному времени с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Первая ступень ракеты, совершившая 11-й полет, приземлилась на стартовой площадке через восемь минут после старта.

Полезная нагрузка отделилась от верхней ступени через 15 минут после старта. Спутник был запущен на высоту около 500 километров необычной ретроградной орбитой со средним наклоном, а не на солнечно-синхронную орбиту, обычно используемую космическими аппаратами для фотосъемки.

Спутник EROS C3 был построен компанией Israel Aerospace Industries (IAI) для ImageSat International, частной компании по производству изображений. 400-килограммовый аппарат на базе шины IAI OPTSAT-3000 предназначен для получения снимков земной поверхности с разрешением 30 сантиметров. Проект обошелся компании в 186 миллионов долларов, включая сам космический спутник, запуск и страховку.

Всего SpaceX за год совершила 61 запуск, побив свой рекорд среди частных компаний, из них 60 – на ракете Falcon 9, а один с помощью Falcon Heavy. Все они прошли удачно. Приблизительно половина этих запусков связана с проектом спутникового интернета Starlink, для которого нужны многие тысячи спутников.