С Новым 2023 годом, друзья!

Друзья!

24 февраля, когда каждый из нас встретил российское вторжение, мы вместе вдохнули и до сих пор не можем выдохнуть.

Напоминать вам о главных событиях года нет смысла – мы прошли их вместе. Мы чувствовали каждую ракету по Николаеву, слышали громкий Мариуполь и тихий ужас Херсона. Мы видели Бучу, Изюм и Лиман, где узнали, что российской жестокости нет предела.

Так же как украинской смелости, милосердию и любви. Каждый день это доказывают наши военные, делающие невозможное. Это доказывают волонтеры – находя невозможное. Это доказываете вы - потому что вы живете и строите планы на украинское будущее. Несмотря на темноту, которую несет враг, вы держите в сердцах свет, который рассеет любой блекаут.

Мы обязательно победим, это только вопрос времени. А пока победа еще впереди, держим строй, храним ресурсы и себя. Нам еще нужно следующим поколениям рассказывать, кто такие россияне ;)

Слава Украине! Слава украинцам! С Новым годом, дорогие!