«Николаевоблэнерго» сообщило о смягчении ограничения потребления электроэнергии в Николаевской области, продолжается постепенное подключение абонентов.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook.

«Ограничения потребления несколько смягчили, поэтому постепенно запитываем потребителей. В настоящее время вернули электропитание 248 населенным пунктам из 2-й очереди», - сообщили на предприятии.

Также там добавили, что с 18:00 1 очередь – на отключение. 2 и 3 очереди запитываются.