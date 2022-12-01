Во время обмена военнопленными в Украину вернулся пес, которого оккупанты забрали из «Азовстали» и подарили Кадырову

Во время обмена в субботу, в ходе которого Украине удалось вернуть 140 пленных, также возвращена собака, которая была эвакуирована из «Азовстали».

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Кроме того, домой удалось вернуть хвостатого друга украинских воинов — собаку породы американский питбультерьер. Пес был эвакуирован из Азовстали вместе с защитниками Мариуполя, но затем был вывезен в Россию», - говорится в сообщении.

В июне российское агентство «РИА Новости» сообщило, что волонтер из Рязани Юрий Кованов передал главе Чечни Рамзану Кадырову спасенного с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе питбуля.