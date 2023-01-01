В Николаевской области в новогоднюю ночь женщина родила дочь – роды принимали по видеосвязи, так как «скорая» застряла в грязи

В новогоднюю ночь жительница села Бугское Новоодесского района родила дочь дома, так как карета скорой медицинской помощи, которая застряла в грязи. Принимала роды медсестра, а ей помогала акушер по видеосвязи.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник управления здравоохранения Николаевской ОВА Максим Безносенко.
«Сегодня я хочу поделиться с вами ощущением причастности к Новогоднему чуду. Потому что, несмотря на все обстоятельства и препятствия, в Новогоднюю ночь в наш мир пришел новый ребенок. А теперь – история. Со счастливым концом. У женщины, проживающей в селе Бугское Новоодесского района, на 37 неделе беременности (это норма) начались роды. Как это и положено, позвонили в скорую и дежурная бригада отправилась на вызов. С этого момента и начинается история», – написал он.
По словам Безносенко, дорога была такой, что «скорая» застряла в грязи и понадобилась помощь ГСЧС, чтобы машину сдвинуть с места.
«Тем временем коллеги, которыми не устаю гордиться, сориентировались и начали слаженно направлять действия роженицы. Акушер женской консультации Новоодесской ЦРБ Любенко Татьяна дистанционно с помощью интернет связи и рядом с рожавшей женщиной - медицинская сестра Бугской больницы Лилия Сухорская сделали все, чтобы в наш мир прошла новая Украиночка. И в 23.30 родилась здоровая девочка весом 3850, 55 сантиметров!!! Ранним утром уже роженица с ребенком были доставлены в роддом номер 1. Обе чувствуют себя хорошо. С Новым годом! Вместе мы непобедимы!!!» – резюмировал начальник управления.